L’attuale stato d’emergenza è stato introdotto dall’allora premier Giuseppe Conte il 31 gennaio 2020 ed è poi stato prorogato più volte, l’ultima a luglio 2021 da Mario Draghi. Come previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 1/2008, la durata dello stato d’emergenza nazionale non può superare i dodici mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi. Per questo, come spiegato prima, non è possibile estenderlo oltre gennaio 2022 senza un passaggio parlamentare