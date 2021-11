Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 4 novembre. LIVE

(

Cresce l'allarme contagi nelle regioni del Nord-Est. Nel Friuli Venezia Giulia il focolaio scoperto dopo le manifestazioni anti pass continua ad aumentare. Cresce anche il cluster nella zona termale padovana: 110 i casi attuali. Allarme in Alto Adige per il balzo dei contagiati (196) e un decesso. Alla Scala un positivo nell'orchestra fa saltare i concerti di Barenboim. Sono 5.188 i positivi al Covid ieri in Italia, 63 i morti. Il tasso di positività cala allo 0,7%L'Aifa ha dato il via libera al richiamo a 6 mesi dalla prima dose di vaccino J&J, che verrà effettuato con un siero a mRna. Ipotizza anche di autorizzare una dose booster per i vaccinati con altri vaccini come Sinovac e Sputnik. In Germania si contano 194 morti per il Covid - erano 80 una settimana fa - nella "pandemia dei non vaccinati" denunciata dal ministro della Salute Spahn. Nuovo record di vittime in Russia: 1.189 in un giorno. Via libera degli Stati Uniti al vaccino Pfizer per i bambini.