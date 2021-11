10/12 ©Ansa

In Bulgaria il numero di decessi dovuti al Covid-19 è inoltre cresciuto del 22% in una settimana, secondo i dati del sito web Our World in Data. La Bulgaria ha registrato negli ultimi 14 giorni un tasso di 683 casi ogni 100.000 abitanti, quasi il triplo della media dell'Unione Europea, e la mortalità è pari a 202 decessi per milione di abitanti, la seconda più alta dopo la Romania