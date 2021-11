Nel nostro Paese il 79% è immunizzato con almeno una dose, in Spagna è l’81%, più basse le percentuali di Francia, Regno Unito e Germania. Considerando la vaccinazione a ciclo completo, l’Italia è al 76%. Via libera dell'Aifa al richiamo a 6 mesi dalla prima dose per chi ha ricevuto il farmaco di Johnson&Johnson. In Uk i contagi giornalieri risalgono sopra quota 40mila