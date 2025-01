Fisco, le tasse non riscosse sono oltre 1.200 miliardi

Introduzione

Nelle intenzioni dichiarate dal governo Meloni, il 2025 appena iniziato dovrebbe essere l’anno in cui si interverrà per ridurre il carico fiscale sul ceto medio. A confermarlo è stato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, che in un’intervista sul Corriere della Sera ha detto che “sul piano della riduzione della pressione fiscale, c'è ancora da fare, partendo dai redditi medi che necessitano di un'attenzione specifica. Lo faremo, come sempre, con scelte responsabili e sostenibili finanziariamente”.



Il 2025, ha spiegato nell'intervento il viceministro, "è l'anno in cui il governo conta di percorrere, con ancora più convinzione, il cammino di riforma fiscale, avviato con l'approvazione della legge delega nell'agosto del 2023". Per Leo "al cuore della riforma c'è l'idea che il fisco debba abbandonare, ove possibile, il ruolo di 'controllore sospettoso' per diventare un 'partner affidabile’". Inoltre "abbiamo potenziato l'autotutela che consente all'amministrazione di correggere autonomamente i propri errori. L'abbiamo resa obbligatoria per i casi evidenti, come errori di calcolo o di persona. Se al contribuente viene notificato un atto sbagliato, anche se si perde il termine per impugnarlo, lo stesso non avrà danni"