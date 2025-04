Vacanze di Pasqua 2025, quali sono le mete preferite dai turisti

Introduzione

Booking.com ha diffuso i dati sulle ricerche dei propri utenti per il periodo pasquale del 2025 (dal 18 al 21 aprile). Roma si conferma la destinazione più cercata per soggiorni in Italia da parte dei viaggiatori internazionali, seguita da Milano, Venezia, Firenze e Napoli. Quest’ultima è invece la città preferita fra gli italiani che rimarranno all'interno dei confini nazionali. Seguono Roma e Firenze. Catania domina la classifica delle ricerche di voli domestici, cioè interni al Paese. Si segnala anche un forte incremento di interesse per Rimini e Riccione (rispettivamente +729% e +879% su base annua) da parte delle famiglie italiane.