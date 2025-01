Viaggi, le migliori mete del 2025 secondo la classifica di Tripadvisor

Introduzione

Quali sono le mete da non perdere per chi ha in programma un viaggio nel 2025? A quest'annosa domanda ha provato a dare risposta Tripadvisor, che ha stilato l'elenco dei 25 luoghi da visitare per l'anno appena iniziato, vincitori del titolo “Travelers' Choice Awards Best of the Best Destinations”, sinonimo di massimo livello di gradimento. Un riconoscimento di eccellenza che viene attribuito alle mete che ricevono un alto numero di recensioni e opinioni positive da parte della comunità di Tripadvisor per un periodo di 12 mesi. Su 8 milioni di possibili vincitori, tra grandi metropoli, isole paradisiache e riferimenti culturali sparsi in tutto il mondo, meno dell'1% raggiunge questo traguardo