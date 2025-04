Decreto Pa, dal reclutamento ai salari degli Enti locali: le novità

Introduzione

Il decreto Pa è un passo più vicino a diventare legge. Il provvedimento, approvato lo scorso 23 aprile dalla Camera con 141 favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti e sul quale il governo aveva posto la fiducia (approvata con 188 sì e 87 no), passa ora all’esame del Senato, che lo deve convertire in legge entro la scadenza del 13 maggio. Obiettivo del testo, che si compone di 22 articoli, è quella di rispondere a una delle riforme strutturali previste dal Pnrr in tema di accesso, mobilità e stabilizzazione delle risorse nella Pubblica Amministrazione. Ecco cosa cambia