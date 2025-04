Bonus “Nuovi Nati”, come ottenere il contributo Inps per i figli

Introduzione

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha introdotto il Bonus “Nuovi Nati”. L’agevolazione prevede un contributo una tantum di mille euro per i nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottiva dal primo gennaio 2025. L’obiettivo della misura è quello di sostenere le famiglie con le spese. Da notare: il contributo attualmente non può ancora essere erogato e sarà lo stesso istituto a comunicare nelle prossime settimane l'apertura del servizio