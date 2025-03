Bonus mamme lavoratrici 2025, in arrivo il decreto. Ecco cosa cambierà

Introduzione

Non è ancora arrivato il decreto attuativo per sbloccare il Bonus mamme 2025 per le lavoratrici dipendenti e autonome con due (o più) figli a carico, ma l’attesa sembra essere sul punto di finire. Secondo fonti del ministero del Lavoro citate da Il Messaggero, infatti, il via libera potrebbe arrivare già entro la fine di questo mese. E dunque le oltre 360mila persone che da gennaio non ricevono più il contributo in busta paga potrebbero vederlo tornare presto, anche se per molte di loro potrebbe esserci una riduzione.