Solo 46,4% delle donne lavora, l’uguaglianza fra 200 anni. Lo studio

Introduzione

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo), anche se nel mondo sempre più giovani donne terminano con successo percorsi di istruzione e formazione questo non si è tradotto in progressi significativi nel mercato dell’occupazione.

Un Rapporto CNEL-ISTAT segnala che in Italia dal 2008 al 2024 l'incremento del tasso di occupazione delle donne è stato di 6,4 punti, ma le notizie non sono buone per le più giovani. La crescita infatti è dovuta soprattutto al segmento delle ultracinquantenni: mentre l'aumento per le over 50 raggiunge i 20 punti, per le 25-34enni si ferma a 1,4 punti.