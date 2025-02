Bonus mamme 2025, a chi spetta e qual è il nuovo limite di reddito

Introduzione

Scatta una nuova disciplina del Bonus mamme, ossia l’esonero contributivo già previsto dalla Legge di Bilancio 2024 ma poi modificato dall’ultima Manovra per il 2025: se da un lato adesso anche le lavoratrici autonome possono beneficiarne, dall’altro sono stati introdotti paletti reddituali più stringenti per l’accesso. L'interpretazione della legge non è però così semplice: ci sono alcune lavoratrici che anche nel 2025 continueranno a essere destinatarie del bonus dello scorso anno, mentre solo per altre scattano le novità. Per far luce sugli eventuali dubbi che potrebbero sorgere, è quindi intervenuto direttamente l’Inps. Quanto vale, a chi spetta e chi rimane escluse dalla misura? Ecco tutto quello che c’è da sapere