Carta nuovi nati, come fare domanda per il bonus una tantum

Introduzione

La manovra 2025 ha introdotto la "Carta nuovi nati", un bonus una tantum da 1.200 euro (mille fino allo scorso anno) per ogni nuovo nato in nuclei con Isee sotto 40mila euro (al netto dell'Assegno Unico per i figli). La misura ha un costo di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026