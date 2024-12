Bonus nascite 2025, come fare domanda e a chi spetta

Introduzione

Tra le misure previste dalla Manovra c’è anche quella del Bonus nascite per il 2025 ("Carta per i nuovi nati"). Si tratta di un’iniziativa volta a contrastare il calo demografico e che prevede un contributo economico di 1.000 euro, erogato in un’unica soluzione, per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025.

C'è però un requisito fondamentale: l’Isee familiare non deve superare i 40.000 euro annui. La somma verrà erogata entro il mese successivo alla nascita o all’adozione e non andrà a influire sul reddito complessivo dei familiari che ne beneficeranno