Manovra, cosa sapere sul bonus bebé da 1.000 euro: i requisiti

Introduzione

Sono diversi i provvedimenti presenti nella Finanziaria a favore delle famiglie: tra i più importanti c'è il bonus bebé, definito “Carta nuovi nati”, che consiste in un bonus di 1.000 euro. La cifra, però, spetterà solo ai neogenitori che hanno un ISEE inferiore a 40 mila euro, mentre per le modalità di domanda bisognerà aspettare l’approvazione da parte delle Camere entro fine dicembre.

Non è il solo: nella Manovra sono presenti anche la conferma e il rafforzamento del bonus mamme e del bonus asili nido, che può arrivare fino a 3.600 euro all'anno, con importi variabili in base all'Isee del nucleo familiare e al numero di figli. Inoltre, come ha fatto sapere il Mef al termine del Consiglio dei ministri, le somme relative all’assegno unico sono state escluse dal computo Isee.