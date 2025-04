Lavoro, costo orario nei Paesi Ue: Italia sotto la media europea

La retribuzione oraria è la somma delle due componenti principali dei costi del lavoro: lo stipendio vero e proprio e i cosiddetti costi non salariali, come i contributi sociali a carico dei datori di lavoro. In media, ha spiegato l’Eurostat, “la quota dei costi non salariali nei costi totali del lavoro per l’intera economia è stata del 24,7% nell’UE e del 25,5% nell’area dell’euro”. In particolare, le percentuali più basse dei costi non salariali nell’Ue sono state registrate “in Romania con una percentuale del 4,8%, Lituania con 5,4% e Malta con 5,8%. Le più alte in Francia con 32,2% e Svezia 31,6%”