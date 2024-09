Bonus asilo nido 2024, c’è tempo fino a fine anno per chiederlo

Introduzione

Come sempre nel mese di settembre riaprono tutte le scuole: un momento utile per ricordare che c’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per richiedere il contributo per le rette degli asili nido sia pubblici o privati. L'aiuto può arrivare fino a un massimo di 3600 euro, cifra che spetta ai genitori di bambini nati nel 2024 con un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni e un Isee minorenni sotto i 40mila euro.

Nel messaggio dello scorso marzo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito che il bonus spetta per “ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni di età nel corso dell'anno è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024”. Chi non ha usufruito del bonus nido ha diritto a una detrazione del 19% da inserire nel 730, che viene calcolata sulla base delle rette pagate nel corso dell’anno 2023.