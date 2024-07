Introduzione

Chi non ha usufruito del bonus nido ha diritto a una detrazione da inserire nel 730, che viene calcolata sulle rette pagate nel corso dell’anno 2023, a prescindere dall’anno scolastico a cui si riferiscono. Il beneficio previsto può arrivare fino a un massimo di 120,08 euro per ogni figlio o figlia, ed è relativo alle spese per questi servizi: asili nido, sezione primavera e Tagesmutter.

Non è compatibile con il bonus asilo nido erogato dall’Inps e si applica su una spesa massima di 632 euro per ciascun figlio.