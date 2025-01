Canone Rai 2025, come si paga e chi ha diritto all'esenzione

Introduzione

Per quanto non sia una delle più alte, il canone Rai è da sempre tra le tasse più discusse in Italia: colpisce milioni di famiglie in tutto il Paese. Molti i cambiamenti attraversati dalla normativa di riferimento nel corso degli anni, spesso adottati dalla politica per semplificarne il pagamento e per contrastare l’evasione. Dall’importo attuale alle modalità di pagamento e ai requisiti per ottenere l’esenzione, ecco la guida al canone Rai messa a punto da Immobiliare.it.