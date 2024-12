Canone tv Rai, chi è esentato dal pagamento nel 2025. Cosa sapere

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo vale un anno e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (a eccezione degli eredi). La dichiarazione deve essere presentata:

- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2023 avrà effetto per tutto il 2024)



- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2024 avrà effetto per il secondo semestre del 2024)