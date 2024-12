Pensioni, quali saranno gli aumenti del 2025 per l'inflazione?

Introduzione

Si va verso un nuovo aumento degli assegni per le pensioni. Come sempre, anche nel 2025 gli importi saranno rivalutati sulla base dell’inflazione, che pur essendo scesa rispetto ai picchi degli ultimi mesi resta comunque alta.

Per l’anno prossimo i pensionati guardano a un provvisorio +0,8% (salvo un futuro conguaglio di cui preoccuparsi a partire dal 1° gennaio 2026), secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da quello del Lavoro e delle Politiche sociali. Scatta però un nuovo meccanismo di rivalutazione. O meglio, si torna al passato: si accantona il sistema a fasce, utilizzato nell’ultimo anno, per far spazio di nuovo a quello a scaglioni.