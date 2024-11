Canone Rai, gelo nel governo. Chigi: "Inciampo non giova a nessuno"

Ieri Forza Italia ha votato contro l'emendamento della Lega per ridurre il canone da 90 a 70 euro. Poi il Carroccio ha bloccato una proposta dell'azzurro Lotito sulla sanità in Calabria. La premier: "Sono solo schermaglie". Ma le opposizioni partono subito all'attacco. "Incapaci di governare il Paese, troppo presi a litigare tra di loro", dice la leader dem Elly Schlein ascolta articolo

Un incidente che secondo la premier Giorgia Meloni si poteva, e si doveva, evitare. E che diventa sempre più grande. Lo scontro in maggioranza sul taglio del canone Rai ha spaccato il centrodestra. Prima Forza Italia, ieri, in commissione Bilancio, ha votato contro la misura proposta dalla Lega e appoggiata da Fratelli d’Italia, poi è arrivata la ripicca del Carroccio, con i senatori del partito di Matteo Salvini che hanno bloccato – astenendosi - una proposta dell’azzurro Claudio Lotito sulla sanità in Calabria. Il Decreto fiscale, dove era contenuto il taglio di 20 euro sul canone Rai, adesso arriva in Aula. Ma il timore è che l’impasse abbia lasciato un segno dentro la coalizione che non se ne andrà facilmente e che metterà a dura prova l'iter della legge di Bilancio che, di fatto, deve ancora incominciare. La presidente del Consiglio è amareggiata: aveva già messo in guardia i suoi vicepremier nel vertice di domenica scorsa sui pericoli di un’eventuale spaccatura. C’è chi minimizza e prova a mediare, come Maurizio Lupi di Noi Moderati: "Non mi sembra che il canone della Rai sarà l'elemento che manderà in crisi il governo". Ma per le opposizioni la situazione basta per dire che la "maggioranza è in frantumi".

Schlein: "Incapaci di governare il Paese". Conte: "Esiste ancora la maggioranza?" I leader dei maggiori partiti di opposizione non hanno perso tempo a sottolineare le difficoltà dell’esecutivo. Lo ha fatto la leader dem Elly Schlein. "Sono incapaci di governare il Paese, troppo presi a litigare tra di loro, a competere tra di loro, a farsi le reciproche ripicche", ha detto. Così anche il presidente dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte: "Divisi in Europa, sulla politica estera e oggi anche in Parlamento. L'unità professata da Meloni è un altro film di fantascienza girato a Chigi. La premier chiarisca se esiste ancora la maggioranza". Meloni: "Sono solo schermaglie" Fonti di Palazzo Chigi, dopo i tafferugli in Parlamento, hanno lanciato un monito chiaro. "L'inciampo della maggioranza sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno", si è detto. Allo stesso tempo hanno sottolineato che il governo continua a impegnarsi "nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà". Però quanto successo rimane. Lasciando i Med Dialogues a Roma, la premier, nella serata del 27 novembre, ha parlato di "schermaglie". Nulla di "particolarmente serio". E ha provato a spostare l’attenzione su questioni più grandi: "Capite che mentre ci occupiamo di un cessate il fuoco in Libano e riusciamo pure a ottenerlo, penso che il canone della Rai pure lo possiamo risolvere", dice. Su Insider La Lega tornerà seconda forza del centrodestra? I sondaggi

Salvini: "Anche Berlusconi era contrario al canone" Se la senatrice azzurra Licia Ronzulli ammette che lo scontro non è stato "una grande prova di unità", Salvini assicura che "non è successo nulla". Però non rinuncia a pungere Forza Italia e Tajani, con cui ammette di non avere comunicazioni quotidiane come con Meloni: "Anche l'amico Berlusconi riteneva che il canone Rai fosse una tassa, una gabella su cui riflettere e da limare". La "cosa curiosa - aggiunge il leader della Lega - è che oggi si è votato lo stesso testo votato l’anno scorso. Se andava bene l'anno scorso, perché ora no?". Vedi anche Due per mille ai partiti, Colle blocca il raddoppio del finanziamenti