Introduzione

Il nodo sul taglio del canone Rai sta provocando un braccio di ferro interno alla maggioranza che tiene in stallo i lavori sul dl fisco. Domenica a casa di Giorgia Meloni si è tenuto un vertice tra gli alleati del centrodestra, per discutere soprattutto della manovra. Con i suoi ospiti, secondo i meloniani, la presidente del Consiglio avrebbe dispensato parecchi "vedremo", di fronte alle richieste dalle coperture finanziarie incerte.



Martedì c'è stato un nuovo slittamento sul decreto fiscale in discussione in commmissione Bilancio al Senato: i lavori riprendono stamattina dall'articolo 1, proprio il punto del provvedimento sul quale la Lega ha presentato l'emendamento sulla Rai