Canone Rai, verso taglio a 70 euro? Cosa prevede l'emendamento Lega

Introduzione

La Lega ha depositato un emendamento al decreto legge fiscale collegato alla Manovra per confermare il taglio del canone Rai da 90 a 70 euro come previsto dalla scorsa legge di Bilancio. "Ci hanno votato come Lega, centrodestra e governo per tagliare le tasse", ha detto il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini.

Una posizione che però non trova d'accordo gli alleati di governo, a cominciare da Forza Italia. Antonio Tajani, l'altro vicepremier e leader azzurro, ha parlato senza mezzi termini di una proposta che "rischia di fare un danno alla televisione pubblica" e che il suo partito "non voterà". Stessa opinione per Maurizio Lupi di Noi Moderati, mentre Fratelli d'Italia al momento non si è ancora espressa sulla questione. A inizio della prossima settimana, il centrodestra potrebbe fissare un incontro per parlare di questo e di altri emendamenti