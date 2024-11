Manovra 2025, verso stop taglio canone Rai e dubbi su Irpef. Le novità

Canone Rai e taglio dell’Irpef

Potrebbe quindi non vedere la luce la proposta del Carroccio di ridurre il canone Rai da 90 a 70 euro, nonostante due giorni fa il segretario e vicepremier Matteo Salvini avesse ribadito che "fa parte del programma di governo". Fra i contrari alla modifica c’è proprio il collega e leader di Forza Italia Antonio Tajani, che l’ha definita "una scelta assolutamente non condivisibile. È una cosa ridicola. Tagliare il canone Rai e poi trovare i soldi, sempre dei contribuenti, per rifinanziare la Rai mi pare un gioco che non ha alcun senso, non dà nessun beneficio perché il cittadino crede di avere meno cose da pagare, in realtà le paga non sapendo che le paga. Quindi, è priva di qualsiasi significato". Anche il leader azzurro potrebbe però dover rinunciare a una sua proposta, quella della riduzione dell’aliquota del secondo scaglione dell’Irpef dal 35% al 33%: costerebbe 2,5 miliardi, anche senza l’aumento della platea dei beneficiari a chi ha un reddito fino a 60mila euro.