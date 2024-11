Manovra, è stretta del governo sulle modifiche. Cosa può succedere

Introduzione

Poche settimane e la Legge di Bilancio 2025 approderà in Aula alla Camera, dove è attesa per il 15 o per il 16 dicembre. I tempi stringono e la mole di lavoro è grande: i deputati della Commissione Bilancio dovranno approvare un testo definitivo partendo da migliaia di emendamenti. Nello specifico 3.200, che sono quelli rimasti dopo il vaglio di ammissibilità.

Adesso è il momento di una nuova tagliola: già mercoledì 20 novembre le modifiche ammesse non dovranno superare le 600. I partiti, a partire da quelli di maggioranza, dovranno dunque scegliere le loro priorità.