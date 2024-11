Concordato preventivo biennale, verso bis: il decreto oggi in Cdm

Introduzione

Il concordato preventivo biennale è un patto con lo Stato rivolto agli autonomi e messo in campo dal governo anche con l'obiettivo di portare risorse fresche alla Manovra. I termini per aderire sono scaduti lo scorso 31 ottobre. Tuttavia, da giorni si parla dell’ipotesi di una riapertura dei termini: il decreto legge potrebbe arrivare oggi in Consiglio dei ministri. Ecco cosa sappiamo