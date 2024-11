Cdm, oggi sul tavolo il decreto per il concordato preventivo bis

A Palazzo Chigi si riunisce il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno il decreto per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale (che dovrebbe avere una finestra di un mese circa, fino al 12 dicembre), un disegno di legge sulla Croce rossa e il regolamento del Liceo del Made in Italy ascolta articolo

Il Consiglio dei ministri si riunisce questa mattina a Palazzo Chigi alle 10.30, preceduto da una riunione tecnica preparatoria. All’ordine del giorno ci sono in particolare il decreto di legge per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, un disegno di legge sulla Croce rossa e il regolamento del Liceo del Made in Italy.

I vari temi All'esame, tra l'altro, ci sono un disegno di legge per la ratifica dell'accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale siglato il 31 ottobre scorso, e un altro sull'integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'associazione della Croce rossa italiana e la revisione delle disposizioni in materia di corpi dell'associazione della Croce rossa italiana ausiliari delle forze armate. Sul tavolo anche un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva europea sullo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri di contrasto alle attività criminali. All'ordine del giorno c'è anche un decreto del presidente della Repubblica sul regolamento sulla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del Made in Italy. Infine verrà esaminato in via preliminare un decreto legislativo del ministero della Difesa per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale. vedi anche La Croce Rossa Italiana compie 160 anni: storia e iniziative in Italia

I nuovi termini del concordato bis Da quanto emerso, il decreto legge per la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale che è oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, prevederà la nuova scadenza nella data del 12 dicembre. Il provvedimento dovrebbe poi confluire come emendamento nel decreto fiscale, che è all'esame della commissione Bilancio del Senato. Finora, alla scadenza del 31 ottobre del concordato biennale per le partite Iva, sono stati raccolti circa 1,3 miliardi (non abbastanza per procedere a un ulteriore step sull'Irpef), ma il governo punta con questa riapertura di un mese ad aumentare il tesoretto delle risorse aggiuntive per la manovra. vedi anche Concordato preventivo biennale, verso bis: il decreto oggi in Cdm