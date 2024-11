Concordato preventivo biennale, ipotesi riapertura. Cosa sapere

Introduzione

A pochi giorni dalla chiusura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale si parla già di una possibile proroga: l’obiettivo del governo è quello di raggiungere i 2 miliardi di euro utili a un nuovo taglio delle aliquote Irpef. Se ciò dovesse avvenire verrebbero posti alcuni importanti paletti, come l’aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e l’impossibilità di recedere dal patto con il Fisco per coloro che hanno già aderito al concordato.