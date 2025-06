Sugar tax rinviata a gennaio 2026: cosa cambia per i consumatori

Assobibe, l'associazione di Confindustria che raggruppa i produttori di bevande analcoliche in Italia, plaude al rinvio della sugar tax, di cui chiede però la "definitiva cancellazione". Il presidente Giangiacomo Pierini auspica infatti che il Parlamento "consideri uno slittamento di almeno un anno o la definitiva cancellazione di questa imposta contro il made in Italy, così da evitare alle imprese di ritornare in uno stato di incertezza nel giro di pochissimi mesi". E ancora: "Il nostro è l'unico comparto su cui pendono due nuove tasse come la sugar e la plastic tax, non sostenibili per chi fa impresa nel Paese". Poi una puntualizzazione: "Al di là del nome, la sugar tax colpisce il 100% della produzione nazionale perché non si applica sullo zucchero, ma sulla dolcezza", in quanto "i prodotti con o senza zucchero, quindi con o senza calorie, sono tassati allo stesso modo". E conclude: "In Italia non è necessario contenere i consumi di bevande analcoliche, che sono stabili da anni e registrano un calo costante delle versioni zuccherate e rappresentano appena lo 0,9% del totale delle calorie quotidiane".