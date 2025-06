Rottamazione quinquies, quando arriva e quali sono le possibili novità

Nel magazzino fiscale, allo scorso 31 gennaio 2025, c'erano quasi 1.300 miliardi di euro di crediti non riscossi risalenti al periodo 2000-2024. Secondo i report di qualche mese fa, quasi la metà, 537,75 miliardi di euro, non sarebbero più riscuotibili a causa di inesigibilità di vario tipo. Mentre altri 167,31 miliardi si configurano come crediti con profilo di riscuotibilità non determinabile. Ci sono aspettative di riscossione su 567,85 miliardi, ovvero meno di metà del totale complessivo. Questi numeri (in attesa dell’aggiornamento) serviranno al governo per modulare le prossime mosse, con la Lega che spinge per la rottamazione quinquies mentre Forza Italia caldeggia soprattutto il taglio del cuneo fiscale anche per il ceto medio.