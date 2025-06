Scontrini di carta, il percorso verso l’abolizione: il calendario

Si tratta nello specifico di una risoluzione che impegna il governo ad adottare “iniziative normative volte a prevedere una graduale introduzione, a partire dal 1° gennaio 2027, dell’obbligo di dotare gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate e di un sistema predisposto per la generazione e trasmissione del documento commerciale all’acquirente in formato digitale", hanno dichiarato in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Massimo Milani e Saverio Congedo, rispettivamente segretario della commissione Ambiente e capogruppo di Fdi in Commissione Finanze della Camera

