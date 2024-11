Boom di entrate fiscali, i possibili effetti sulla Manovra

Introduzione

Si alzano le entrate fiscali e contributive nei primi nove mesi dell'anno e si allenta la pressione sul governo in vista della sessione di bilancio che sta per entrare nel vivo alla Camera.



Dopo le inammissibilità degli emendamenti si passa ai ripescaggi e rientrano in pista due temi caldi: uno di maggioranza, cioè la riapertura del semestre di silenzio-assenso per conferire il Tfr, e uno delle opposizioni, ovvero il salario minimo