Manovra, inammissibili oltre mille emendamenti: le misure a rischio

Introduzione

La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili alcune proposte di modifica alla Legge di bilancio. Si va dalla bocciatura della nuova rottamazione delle cartelle chiesta dalla Lega allo stop alla stretta per i politici sui compensi percepiti all'estero prospettata da Fdi. Bloccati anche alcuni emendamenti presentati dall’opposizione.

Si tratta di misure che, se non rientreranno in altre forme o in altri provvedimenti, rischiano di non vedere la luce