Truffa della chiamata muta, cinque consigli per difendersi

Introduzione

L'Unione per la difesa dei consumatori (Udicon) ha diffuso alcuni consigli – raccolti da Adnkronos/Labitalia – per cercare di mitigare il fenomeno delle chiamate mute: telefonate in arrivo da un numero apparentemente normale, cioè non privato, non segnalato come spam e nemmeno proveniente dall’estero. Una volta risposto, dall’altra parte non si sente nulla, solo silenzio. Queste chiamate rappresentano spesso una strategia utilizzata per ottimizzare il lavoro dei call center, avviata per ridurre i tempi morti tra una chiamata e l’altra. Il sistema automatizzato effettua più telefonate in contemporanea, con la speranza che almeno una venga collegata a un operatore appena disponibile. Ma a volte invece si tratta di truffe. Ecco cosa fare e cosa non fare.