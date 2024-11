Irpef, aliquote 2025: chi rischia di pagare più tasse. La simulazione

Introduzione

La riforma dell’Irpef occupa una parte importante della Legge di Bilancio 2025, insieme alla conferma del taglio del cuneo fiscale. Ma un recente studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio ha sollevato il dubbio che una specifica fascia di reddito, quella tra 32mila e 40mila euro dichiarati, si troverà a pagare un'aliquota ben più alta di quella prevista.

Per il ministero dell'Economia si tratta di una "interpretazione forzata" perché non tiene in conto tutti i vantaggi fiscali per quella stessa fascia. Ecco le simulazioni e come potrebbero cambiare le cifre