Btp e altri titoli di Stato fuori dal calcolo Isee 2025, cosa cambia

Introduzione

Via libera da parte della premier Giorgia Meloni al testo di legge con i nuovi criteri per il calcolo dell’Isee 2025. Tra le principali novità c’è l’esclusione dalla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, fino a un massimo di 50mila euro, del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio (con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato), come i BoT, i CTz, i BTp, i CcT, i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale. Ecco tutte le novità.