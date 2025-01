Isee 2025, Dsu precompilata direttamente da app. Come funziona

In sintesi, l’Isee precompilato è quello che si ottiene scegliendo appunto la modalità Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) già precompilata invece di quella tradizionale. La differenza sta nel fatto che la precompilata, nell’ottica di snellire i passaggi burocratici a carico dei cittadini, viene messa a disposizione contenendo già i dati autodichiarati e i dati precedentemente in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps.

