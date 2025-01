Bonus sociale bollette 2025, il limite Isee e i nuovi requisiti

Introduzione

Le agevolazioni che aiutano a ridurre le spese per le utenze essenziali, note come bonus sociali e destinate alle famiglie in difficoltà economica e fisica, tornano ai requisiti di accesso degli anni passati. L’anno scorso erano state invece depotenziate. Valgono per 12 mesi e includono sconti per elettricità, gas e acqua. Sono calcolati in base al consumo medio e alla composizione del nucleo familiare