Gas, prezzi massimi da 2023. Tra stop russo e incidenti in Norvegia

A spingere al rialzo il costo sul mercato di Amsterdam, sopra i 50 euro a megawattora, non è solo l'interruzione delle forniture di Gazprom verso l'Europa (attraverso il territorio ucraino) ma anche un brusco calo delle temperature in alcuni Stati e un guasto al compressore nell'impianto di Gnl di Hammerfest

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam non scende sotto i 50 euro al megawattora: è ai massimi da più di un anno, precisamente dai livelli di ottobre 2023. Lo scenario è complesso e le cause della corsa ai prezzi sono diverse. Da un lato l’interruzione del gas russo di Gazprom attraverso l’Ucraina (in vigore dal 1°gennaio), dall’altro temperature più fredde di quanto si era previsto e l’interruzione di un impianto di Gnl (gas naturale liquefatto) in Norvegia.

Cosa è successo in Norvegia È stato un guasto al compressore nell'impianto di gas naturale liquefatto norvegese di Hammerfest, secondo quanto ha reso noto l'operatore di rete Gassco, a interrompere le attività, causando una riduzione di 18,4 milioni di metri cubi al giorno che durerà fino al 9 gennaio. Nel mentre, le riduzioni di capacità presso l'impianto di trattamento del gas naturale di Kollsnes, sempre in Norvegia, sono state nuovamente prorogate. Lo stop al gas russo e i termometri sotto zero Gli incidenti si sono verificati in un momento critico: l'Europa si prepara ad aumentare la sua dipendenza dal Gnl per rimpiazzare le forniture da Mosca, mentre in diversi Paesi le temperature sotto scese ormai sotto lo zero, portando a un inevitabile aumento della domanda di riscaldamento. E sembra che a breve farà ancora più freddo. In Slovacchia, uno degli Stati più colpiti dall'interruzione delle forniture di gas russo, la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino a -7 °C entro la metà di gennaio. Leggi anche Stop al gas russo, rischio stangata sulle bollette. Gli scenari