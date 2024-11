Bollette luce e gas, dal 2025 nuove regole su telemarketing. Le novità

Introduzione

L'Arera detta nuove regole per tutelare ancora di più gli utenti di luce e gas in caso di modifiche contrattuali, telemarketing e teleselling. Dall’1 gennaio 2025 - spiega l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in una nota - "entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore". A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di Arera, presentata alle associazioni dei consumatori nell'ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo, che - spiega l’Autorità - "implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza altresì la disciplina in materia di offerte Placet e di servizio di tutela della vulnerabilità".