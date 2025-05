Accise sui carburanti, quali spese coprono? Ecco cosa sapere

Come evidenziano i dati di URAE (Unione Rappresentanti Autoveicoli Esteri) in Italia sono attualmente presenti 17.057.000 auto benzina (42% del totale delle vetture circolati) e 16.602.000 auto diesel (40,9% del totale), il Codacons ha calcolato che il riallineamento delle accise di 1,5 centesimi al litro costerà in totale 364,5 milioni di euro annui agli automobilisti che utilizzano un’automobile alimentata a gasolio: questo significa che la spesa per un pieno aumenterà di quasi un euro (0,915 euro IVA incusa, a vettura). Dunque, nell’ipotesi di due pieni al mese, si stima una maggiore spesa annua per il rifornimento del gasolio di 21,96 euro. In modo contestuale ci sarà anche una riduzione della spesa per chi dispone di un’auto a benzina: per le circa 17 milioni di vetture dotate di questa alimentazione su strada, si stima un risparmio complessivo annuo di 374,5 milioni di euro

