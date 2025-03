Introduzione

Arriva l'atteso riordino delle accise: il diesel sarà più caro e la benzina più economica. Un "riallineamento" che il governo Meloni aveva anticipato nel Piano strutturale di bilancio a settembre e che è stato ora approvato in via definitiva nel quindicesimo decreto di attuazione della riforma fiscale.

Nel Consiglio dei ministri del 13 marzo hanno visto il via libera anche altri provvedimenti fiscali: dalla proroga dell'adesione al concordato preventivo biennale, che slitta dal 31 luglio al 30 settembre escludendo chi adotta il regime forfettario, al testo unico in materia di riscossione e, in prima lettura, un correttivo che introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti