Dividend Day a Piazza Affari, cos’è e cosa bisogna aspettarsi

Altre società quotate che riscuoteranno i propri dividendi sono Amplifon (0,29 euro per azione); le case di moda Brunello Cucinelli (0,94 euro per azione) e Moncler (1,3 euro per azione), Azimut Holding (1,75 euro per azione); Buzzi, specializzata nella produzione del cemento, pagherà agli azionisti 0,7 euro per azione; mentre Diasorin staccherà una cedola da 1,2 euro per azione. Interpump staccherà una cedola da 0,33 euro per azione; Inwit da 0,52 euro per azione. Pagamenti in arrivo anche per gli investitori di Nexi (0,25 euro per azione), Recordati (1,27 euro per azione), Saipem (0,17 euro per azione) e Tenaris (0,83 dollari per azione)