Benzina, prezzi record e rischio aumento per i dazi: come risparmiare

Introduzione

Come evidenzia un’analisi dell’Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori (Adoc) pubblicata sul Messaggero, l’Italia si conferma tra i primi Paesi in Europa per costo dei carburanti. Nel 2024 i rifornimenti in modalità servito hanno toccato in media quota 1,98 euro al litro con picchi di 2,05 registrati tra marzo e aprile