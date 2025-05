Contratto Scuola, trattativa sindacati-Aran sui buoni pasto: le novità

In vista del nuovo tavolo, convocato all’Aran per il 28 maggio, che dovrà ragionare anche di semplificazione e unificazione dei contratti, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara auspica una chiusura dell’accordo "in tempi rapidi". “Abbiamo accresciuto nell'ultima legge di bilancio di quasi il 9% le risorse per la scuola italiana e abbiamo già previsto risorse per il rinnovo dei prossimi due contratti", ha spiegato il titolare del dicastero di Viale Trastevere che poi aggiunge: "Spero che si possa rapidamente concludere il contratto per poter anticipare le risorse del 2025-27”