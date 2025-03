Bonus nido 2025, al via le domande: come ottenere fino a 3.600 euro

Da oggi è possibile presentare la richiesta sul sito dell’Inps per ricevere una somma variabile in base ai requisiti e all'età del minore. Riguarda genitori di bambini con meno di tre anni, iscritti in strutture pubbliche o private. Ecco chi e come può ottenere il contributo

Da oggi, lunedì 24 marzo 2025, è possibile richiedere il bonus nido . Il contributo per le spese dell'asilo arriva quest'anno a 3.600 euro per i bambini di età inferiore a tre anni. La domanda va presentata all’Inps e permette di ricevere una somma variabile in base ai requisiti e all'età del minore.

I genitori devono accedere alla piattaforma online dell’Inps, utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE o CNS, oppure rivolgersi a un patronato per assistenza. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. È possibile ottenere il rimborso delle rette di gennaio, febbraio e marzo allegando le ricevute.

I destinatari del bonus

Il contributo è rivolto a chi ha figli di età inferiore a tre anni iscritti ad asili nido pubblici o privati. Il bonus include anche forme di supporto presso l’abitazione per bambini con gravi patologie croniche, come previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017.

Le novità del bonus nido

La principale novità riguarda l’importo massimo di 3.600 euro, applicabile ai bambini nati nel 2024. Non è più necessario avere un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni per accedere all'importo massimo.

Gli importi

Il contributo viene erogato in rate mensili fino a un massimo di 300 euro, per un totale di 11 mensilità. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024: 3.000 euro (ISEE fino a 25.000,99 euro); 2.500 euro (ISEE da 25.001 a 40.000 euro); 1.500 euro (ISEE superiore a 40.000 euro o non calcolabile). Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024: 3.600 euro (ISEE fino a 40.000 euro); 1.500 euro (ISEE superiore a 40.000 euro o non calcolabile).