Covid, la Bulgaria sull'orlo di una crisi sanitaria: ospedali pieni

Il rischio è che i pazienti di coronavirus debbano presto essere mandati all'estero per le cure. Mentre incidenza dei casi e mortalità aumentano esponenzialmente, però, il governo esclude ulteriori misure restrittive come il green pass ritenendole "lesive della libertà". Il Paese è maglia nera d'Europa per percentuale di popolazione vaccinata

Tutti gli interventi chirurgici ed i ricoveri non urgenti sono stati sospesi in Bulgaria, dove cresce il numero dei pazienti Covid ed il 90% dei posti di terapia intensiva risulta occupato. Le disposizioni, ha annunciato il ministro della Salute Stoycho Katsarov, entreranno in vigore dal 5 novembre e le uniche eccezioni riguardano trapianti, cure oncologiche e psichiatriche e parti. (LE NEWS COVID DI OGGI)

Bulgaria maglia nera Ue per vaccinazioni

La Bulgaria è il paese europeo con la più bassa percentuale di popolazione vaccinata contro il Covid (I NUMERI DELLA PANDEMIA): solo il 26,2% dei cittadini è immunizzato. Una settimana fa il ministro Katsarov aveva annunciato che il Paese - alle prese con la quarta ondata della pandemia - era sul punto di dover inviare i propri pazienti Covid all'estero, visto che il sistema ospedaliero era ormai al collasso. Ieri risultavano ricoverati negli ospedali bulgari 8.149 pazienti con Covid-19, mille in più rispetto alla giornata precedente, e dei circa 750 posti letto di terapia intensiva nel Paese, 696 sono occupati da pazienti con coronavirus.

Decessi Covid, +22% in una settimana

Anche il numero di decessi dovuti al Covid-19 è cresciuto del 22% in una settimana, secondo i dati del sito web Our World in Data. Negli ultimi 14 giorni si è registrato un tasso di 683 casi ogni 100.000 abitanti, quasi il triplo della media dell'Unione Europea, e la mortalità è pari a 202 decessi per milione di abitanti, la seconda più alta dopo la Romania. Nonostante la situazione grave, il governo ha escluso che sia necessario, per il momento, applicare maggiori restrizioni, ritenendo misure come il 'green pass' lesive della libertà.