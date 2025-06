Distrutto il murale di Segre e Bruck con la bandiera di Israele

È durata poco più di due ore la nuova opera con Liliana Segre ed Edith Bruck realizzata dall'artista aleXsandro Palombo sui muri esterni del Memoriale della Shoah a Milano. Il murale in carta dal titolo "Again and Again", era stato inaugurato questa mattina e raffigurava Liliana Segre ed Edith Bruck unite in un abbraccio mentre stringono la bandiera di Israele. L’opera è stata completamente strappata dal muro.

Il murale

L’opera di AleXsandro Palombo raffigurava Liliana Segre ed Edith Bruck unite in un abbraccio mentre stringono la bandiera di Israele. Le due sopravvissute della Shoah indossano le divise a righe dei campi di concentramento con sul petto, ben visibile, la stella gialla di David. Si legge in una nota che il murale “nasce come risposta urgente al clima di odio e divisione, e al preoccupante dilagare dell'antisemitismo”. In occasione del secondo raid, il presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, aveva invitato l'artista a tornare per sistemare l’opera, o ampliarla, come ulteriore risposta al gesto.