Covid, in Friuli Venezia Giulia nuovi casi triplicati in un giorno

483 nuovi positivi su 22660 test e tamponi. Questo il bollettino quotidiano del Friuli Venezia Giulia: una cifra tripla rispetto ai 153 nuovi casi di ieri. Lo rende noto la Regione nel report quotidiano, spiegando che sono in aumento i contagi collegati alle manifestazioni di protesta (LE NEWS COVID DI OGGI). Il timore è che con il crescere delle positività la regioni torni in zona gialla, con il conseguente ritorno di una serie di misure restrittive.

Aumentano positivi legati a manifestazioni No Green Pass

"Il focolaio localizzato a seguito delle manifestazioni tenutesi nei giorni scorsi continua a crescere – ha affermato il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi – e oggi i dati mostrano un incremento: siamo ad oltre 150 casi, altri 500 non ci danno una precisa identificazione".

La situazione negli ospedali

Intanto, sul fronte delle ospedalizzazioni, le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 16 (-2), mentre i pazienti in altri reparti sono 98 (+11). Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, oggi è stata rilevata la positivita' di quattro infermieri, un terapista della riabilitazione, un assistente sanitario, due tecnici di laboratorio, uno psicologo, tre dirigenti medici e due operatori socio sanitari dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) oltre a un'ostetrica e un infermiere all'Irccs Burlo Garofolo mentre un collaboratore amministrativo e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo) sono risultati positivi al virus a cui si aggiungono tre infermieri e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc).